Julia diz ter sido abusada pelo pai do homem investigado por raptar Maddie McCann

Julia Wandelt diz que foi violada pelo pai do homem que foi investigado por raptar Madeleine McCann, a menina inglesa desaparecida em 2007 no Algarve. A jovem polaca, que acredita ser Maddie, recorda que aos 8, 9 anos era atacada sexualmente por Peter Ney que vivia com a sua avó materna. Os abusos aconteciam na casa e eram cometidos pelo alemão. “Fui abusada em criança. Só mais tarde percebi que ele era o pai de Martin Ney, que foi investigado por raptar Maddie e que está a cumprir prisão perpétua por ter matado três crianças.” Para a jovem polaca a relação familiar é comprovada quer pelo nome, quer pela fisionomia. “Quando vi o retrato robô achei que podia ser Peter. Já o conheci mais velho, só recentemente soube que tinha um filho e que este estava na Praia da Luz quando Maddie desapareceu.”Saiba mais no site do Correio da Manhã