Julio Iglesias Jr. revela nova namorada de forma insólita e é arrasado nas redes sociais

O cantor Julio Iglesias Jr. apresentou a nova namorada de forma inusitada. Vivi Di apareceu coberta com um fato de fantasma , num evento em Madrid, esta quinta-feira, e o cantor acabou por ser arrassado.Os internautas não perdoaram a atitude do artista espanhol, de 49 anos, por ter tratado a modelo brasileira como um objeto. O casal participou num evento de uma marca de jóias na capital espanhola e aproveitou o momento para fazer a revelação. Coberta dos pés à cabeça foi assim que Vivi Di, de 33 anos, foi apresentada.Após terem assumido a relação a modelo mostrou-se sorridente para as câmaras e beijou o companheiro, mas nas redes sociais os seguidores acusaram o cantor de ser machista e sexista."Machista é pouco", pode ler-se no twitter."O júlio Iglesias apresentou finalmente a sua namorada para o Mundial do Qatar".Vivi Di Dantes de julgar alguém, julga os teus próprios pensamentos, dessa forma vais aperceber-te que, se calhar, não és a melhor pessoa para julgar".