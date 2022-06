Junta birmanesa divulga primeiras execuções de condenados à morte no país desde 1990

Dois homens serão condenados à morte por "terrorismo" e "enforcados de acordo com os procedimentos prisionais".

A junta militar no poder em Myanmar anunciou esta sexta-feira que vai executar um membro do partido da ex-líder civil Aung San Suu Kyi, um proeminente ativista pró-democracia e mais dois detidos, as primeiras execuções judiciais desde 1990 no país.

O ex-deputado Phyo Zeya Thaw e o ativista Ko Jimmy, condenados à morte por "terrorismo", vão ser "enforcados de acordo com os procedimentos prisionais" juntamente com outros dois detidos, numa data ainda por decidir, revelou um porta-voz da junta no poder, Zaw Min Tun.

A junta birmanesa condenou à morte dezenas de ativistas que se mobilizaram contra o golpe que no ano passado levou os militares ao poder em Myanmar (antiga Birmânia), numa violenta repressão dos protestos que se seguiram ao golpe, mas o país não executa ninguém há mais de 30 anos.