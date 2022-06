Júri seleciona finalistas da Bolsa Marta Louro

Foram recebidas 30 candidaturas de jovens de todo o País. Sete passaram à fase final. Estágio terá duração de 12 meses.

Já estão selecionados os sete finalistas da Bolsa Anual Marta Louro, criada em memória da jornalista do Correio da Manhã e da CMTV que morreu em serviço no dia 27 de abril, num trágico acidente de viação, aos 27 anos. O júri composto por Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial do CM, CMTV e ‘Sábado’), Paulo Oliveira Lima (diretor-executivo da CMTV e diretor-adjunto do CM), Isabel Rodrigues (diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina), Nuno Jerónimo (diretor de Recursos Humanos da Cofina) e pelo pai de Marta, António Pedro Louro (comandante dos Bombeiros de Colares e presidente do júri), avaliou 30 candidaturas vindas de todo o País.