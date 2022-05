Juros disparam no verão. BCE sobe preço do dinheiro em julho

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, confirmou que a entidade monetária começará a aumentar as taxas de juro em julho e que a Zona Euro sairá das taxas de juro negativas até ao final do terceiro trimestre. Depois de meses a considerar que a inflação iria abrandar, e garantir que não iria mexer nas taxas, a líder do BCE acaba por “deitar a toalha ao chão”.Saiba mais no Correio da Manhã