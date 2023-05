Justiça em contrarrelógio coloca juízas em exclusividade para julgar Sócrates

Conselho Superior da Magistratura admite ao CM que está preocupado com o risco de prescrição dos crimes, mas diz que não pode fazer nada.

As juízas desembargadoras Raquel Lima (relatora), Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira encontram-se em exclusividade para apreciar o recurso do Ministério Público sobre a decisão instrutória do processo ‘Operação Marquês’. A informação foi confirmada aopelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).Leia no Correio da Manhã.