Justin Bieber regressa a Portugal em 2023

Cantor canadiano sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, a 21 de janeiro de 2023.

A digressão ‘Justice World Tour’, que tem início em 2022 nos EUA, chega à Europa no ano seguinte. A nova digressão assentará no álbum "Justice", lançado em abril.



Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, dia 19.





Este será um regresso de Bieber àquela sala de espetáculos em Lisboa, onde atuou em novembro de 2016, precisamente na digressão mundial anterior, intitulada "Purpose" e que somou globalmente mais de 2,7 milhões de espectadores.Em setembro passado, quando foi eleito artista do ano pela MTV, nos Video Music Awards, sublinhou a importância da música enquanto elo de ligação entre as pessoas em tempo de pandemia."Estamos em tempos sem precedentes com a covid-19. A música é um escape extraordinário para chegar às pessoas", afirmou o cantor canadiano na cerimónia.Justin Bieber tem 27 anos, mas é um fenómeno de popularidade desde o final da infância.Aos 13 anos, ficou em segundo lugar num concurso de talentos em Stratford, na Canadá. A família partilhou os vídeos na Internet e, em menos de nada, Justin Bieber conheceu um dos seus ídolos, Usher, assinou contrato discográfico e gravou o primeiro álbum, "My world", editado em 2009. Tinha então 15 anos.Justin Bieber lançou seis álbuns de estúdio, "detém 32 recordes mundiais do Guinness World" e mais de 80 milhões de discos vendidos, segundo contas da editora Universal Music."Em agosto, quebrou o recorde histórico de ouvintes mensais no Spotify, com mais de 83 milhões de ouvintes", afirmou a editora.Bieber atuou pela primeira vez em Portugal em 2013, no então Pavilhão Atlântico - hoje Altice Arena, em Lisboa, com lotação esgotada.