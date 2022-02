Kathryn Mayorga ameaçada pelos advogados de Cristiano Ronaldo

Terão apontado "exposição pública" e "humilhação" se mantivesse conversações com a polícia durante as investigações.

Os advogados de Cristiano Ronaldo ameaçaram continuadamente a mulher que acusou o craque de violação, Kathryn Mayorga, com "exposição pública" e "humilhação" se continuasse a falar com a polícia durante as investigações. As informações constam de uma parte do processo a que só agora o jornal britânico ‘The Sun’ teve acesso.