Kickboxer negacionista morre após ficar infetado com Covid-19

Fred Sinistra não estava vacinado e recusava-se a usar o termo "Covid-19", apelidando a doença de "pequeno vírus".

Fred Sinistra, ex campeão mundial de kickboxing, morreu no início do mês de dezembro por complicações derivadas da Covid-19.



O atleta de 41 anos, conhecido como Frederic ‘The Undertaker’ Sinistra, morreu em casa, na Bélgica, após ter tido alta hospitalar.



De acordo com o Daily Beast, o belga não estava vacinado e recusava-se a usar o termo "Covid-19", apelidando a doença de "pequeno vírus".



Apesar do internamento, Sinistra nunca deixou de partilhar imagens nas redes sociais. "Um lutador nunca abdica. Vou voltar ainda mais forte", chegou a escrever numa publicação no Instagram.



A notícia da morte foi revelada pela própria mulher, no passado dia 16 de dezembro, nas redes sociais.