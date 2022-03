Kiev antecipa recolher obrigatório para as 17h00 e após essa hora "todos são inimigos"

Acompanhe ao minuto a evolução dos avanços do conflito.

O presidente da câmara de Kiev anunciou um endurecimento do recolher obrigatório, em vigor devido à invasão russa, alertando que qualquer pessoa que esteja na rua entre as 17h00 e as 08h00 será tratada como inimigo.

"Todos os civis que estiverem nas ruas durante o toque de recolher obrigatório serão considerados membros dos grupos de sabotagem e tratados como inimigos", disse Vitali Klitschko na rede Telegram, citado pela agência France-Presse.