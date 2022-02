Kiev diz que travou avanço russo na cidade e que tropas russas estão desmoralizadas

Ucrânia diz que Rússia sofreu baixas consideráveis.

O comando militar ucraniano garantiu esta segunda-feira que as forças armadas do país impediram as tropas russas de avançarem para Kiev e que estas estão desmoralizadas e sofreram baixas consideráveis.

"Todas as tentativas das tropas de ocupação russas para alcançar os seus objetivos falharam", disse o comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrski, sobre as tentativas russas de invadir a periferia da capital.

Syrski, citado pela agência noticiosa UNIAN, salientou que "o inimigo sofreu baixas consideráveis".