Kiev pede a Berlim para enviar mísseis de cruzeiro logo que possível para lidar com a ofensiva russa

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, pediu esta terça-feira ao Governo alemão que envie mísseis de cruzeiro Taurus "o mais rápido possível", para lidar com as ofensivas do exército russo no país.

Renikov assegurou que o número a enviar deste tipo de míssil, que tem um alcance de 500 quilómetros, depende das "capacidades do lado alemão para os fornecer" e insistiu que "são realmente necessários".

O ministro lembrou que em julho de 2022 a Ucrânia recebeu vários sistemas lançadores de mísseis HIMARS dos Estados Unidos e sistemas Mars da Alemanha.

"Agora estamos a pedir Taurus da Alemanha e SCALP da França", explicou Reznikov, que acrescentou que as autoridades alemãs ainda não tomaram uma decisão sobre o assunto.

O ministro da Defesa esclareceu que os parceiros "devem primeiro tomar uma decisão política, tendo em consideração as armas que têm à sua disposição e a perspetiva de as poderem transferir".