Kiev pede a civis para deixarem Kherson

O Governo ucraniano apelou esta terça-feira à retirada de civis da região de Kherson, avisando que será muito difícil sobreviver ao inverno que se avizinha devido à destruição quase total das infraestruturas críticas.





Num apelo através do Telegram, a vice-PM, Iryna Vereshchuk, aconselhou os residentes de Kherson, principalmente as pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e doentes, a deixarem a região durante o inverno e a procurarem refúgio em zonas mais seguras do país, garantindo que o Governo providenciará transporte, acomodação e cuidados médicos. Um apelo semelhante foi direcionado aos habitantes da região vizinha de Mykolaiv, a qual, tal como Kherson, enfrenta graves problemas de abastecimento de eletricidade, água e aquecimento.

