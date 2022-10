Kim Kardashian obrigada a passar aniversário numa cadeia de fast food devido a falha na aterragem

Fortes rajadas de vento impediram avião de chegar a Las Vegas.

O avião de kim Kardashian teve problemas na aterragem e arruinou 42.º aniversário da socialite norte-americana, na passada sexta-feira.

A socialite viu-se obrigada a jantar numa cadeia de fast-food, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após o jato privado (de mais de 73 milhões de euros, de Kyle Jenner) onde seguia com a família e amigos não ter conseguido aterrar face às fortes rajas de vento.

Kim Kardashian’s birthday plans ended up turning into In-N-Out after her plane was unable to land in Vegas. pic.twitter.com/CMsQoa06Bd — Pop Base (@PopBase) October 23, 2022





A influencer pretendia comemorar o dia em grande, em Las Vegas, no concerto de Usher, mas acabou por regressar a casa.



Nas redes sociais a protagonista do reality show keeping up the Kardashian relatou o sucedido.