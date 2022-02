Laboratórios Germano de Sousa alvo de ciberataque

Dados dos doentes não foram comprometidos.

Os laboratórios Germano de Sousa foram, esta quinta-feira, alvo de ataque informático, segundo confirmou oAo que foi possível apurar os dados dos doentes não foram violados, sendo que o ataque comprometeu, acima de tudo, as comunicações com hospitais e pontos de colheita.Os laboratórios estão neste momento a investigar o que aconteceu e espera-se que os serviços sejam repostos até ao final do dia.Devido aos problemas nas redes de comunicação, poderá haver alguma demora no atendimento aos clientes.