Lacerda Sales descarta para já terceira da dose da vacina da Covid-19

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz que essa questão não está, neste momento, em cima da mesa.

A terceira dose da vacina contra a Covid-19 permanece uma incógnita. Lacerda Sales disse esta segunda-feira serem precisos dados mais "robustos" para uma tomada de decisão."Na semana passada foi emitido um comunicado conjunto do EMA e do ECDC no sentido de se dizer que são necessários dados mais robustos do ponto de vista científico para se poderem tomar decisões acertadas. Neste momento aguardamos para tomarmos depois a decisão", aponta.Relativamente ao uso da máscara, esta deverá continuar a fazer parte dos nossos dias durante o inverno. "Estou convencido que muitos de nós vamos continuar a usar máscara durante o inverno". No entanto, a chegada à meta de vacinação, 85% com o esquema completo, previsto para o final de setembro, permitirá uma "tendência para a flexibilização desta medida", revela.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirma ainda que "além daquilo que é a lei, há sempre o bom senso"."Estou convencido que muitos de nós, com esse bom senso, em determinadas situações, em aglomerados ou ambientes fechamos, vamos continuar a usar máscara durante o inverno", concluiu.