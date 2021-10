Ladrão assalta café 'Ângulo' em Espinho e leva apenas as moedas da caixa registadora

Uma equipa do Departamento de Investigação Criminal da PSP da Divisão policial de Espinho esteve no local.

O café/restaurante Ângulo, na rua 8 com a 33, em Espinho, foi assaltado, esta madrugada de sexta-feira. O assaltante levou, apenas, as moedas que estavam na caixa registadora.O ladrão usou uma das janelas para conseguir entrar no estabelecimento. Uma equipa do Departamento de Investigação Criminal da PSP da Divisão policial de Espinho esteve no local.