Ladrão de carros mascarado de ninja ataca duas polícias com espada em França

Agressor resistiu à detenção e retirou uma espada do carro para atacar as agentes da autoridade.

Duas polícias ficaram feridos quando tentavam deter um alegado ladrão de carros em Cherbourg, França.De acordo com os órgãos de comunicação franceses, o homem tentou atingir as duas agentes da autoridade com uma espada que teria no carro.O alerta foi dado pelas 14h30, quando as autoridades abordaram o suspeito numa estação de serviço na região da Normandia. De acordo com o RT, o agressor resistiu à detenção e retirou uma espada do carro para atacar os polícias. De acordo com a Reuters, o homem estaria vestido de ninja.O agressor só foi neutralizado graças à intervenção de um terceiro elemento das autoridades que abriu fogo contra o ladrão.Até ao momento não há indícios de que se trate de um ataque com motivações terroristas.