Ladrões roubam carros telecomandados e dinheiro em centro comercial de Paredes

Assaltantes arrombaram uma porta do espaço comercial e partiram o vidro de uma loja de brinquedos.

Um café e uma loja de brinquedos de um centro comercial de Paredes foram assaltados, esta madrugada. Os prejuízos ascendem a milhares de euros. A GNR investiga.

Os assaltantes arrombaram uma porta do espaço comercial e, dentro do edifício, partiram o vidro de uma loja de brinquedos. Levaram o dinheiro da caixa registadora, bem como vários carros telecomandados a gasolina, no valor de milhares de euros. Depois, estroncaram a fechadura de um café do mesmo centro comercial, furtando o dinheiro da caixa registadora e a quantia do moedeiro da máquina de tabaco.

A GNR foi ao local e está a investigar os assaltos.