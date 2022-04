Lágrimas por jovem que morreu na viagem de finalistas em Espanha na chegada dos colegas

O regresso a Alcobaça dos 60 finalistas do Agrupamento de Escolas de Cister - que acompanhavam Xavier Rodrigues e o irmão gémeo na viagem a Marina D’Or, Espanha - foi feito em silêncio e com os semblantes carregados. Eram 16h13 de quarta-feira quando o autocarro fretado pela Sporjovem subiu a rampa da Escola Secundária Inês de Castro, com as cortinas corridas a proteger os rostos chorosos dos estudantes. Saíram logo a seguir, de carro, com os familiares, quase todos de máscara e sem que fosse possível falar com eles.Leia a notícia completa no Correio da Manhã