Lana Del Rey, Sza, PJ Harvey e muito mais: Revelado cartaz do Primavera Sound 2024

O cartaz do Primavera Sound do Porto, que se realiza de 6 a 8 de junho no Parque da Cidade, foi revelado esta terça-feira pela organização do festival.Lana Del Rey, Sza ou PJ Harvey são alguns dos cabeças de cartaz da edição do próximo ano. O festival conta também com a participação dos portugueses Conjunto Corona, Tiago Bettencourt, Samuel Úria e Milhanas, entre outros.Os bilhetes, já à venda, estão disponíveis a partir de 175 euros, mais taxas, para os três dias.