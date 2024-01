Lance insólito faz estalar polémica: Benfica perde final e pede repetição de jogo

Jogador do Sporting invadiu o campo para parar ataque. Águias falam em "precedente gravíssimo".

Lance polémico futsal

O Sporting venceu o Benfica, por 4-2, e conquistou a Taça da Liga de futsal, este domingo, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. O jogo terminou com um lance polémico que levou as águias a pedirem a repetição do encontro.A menos de dois minutos do fim, com o resultado de 2-3, favorável ao Sporting, o atleta leonino Taynan invadiu o campo, de colete vestido, e interrompeu uma jogada dos encarnados, que se aproximavam da baliza adversária.O gesto provocou enorme revolta no banco das águias, mas a decisão do árbitro, após consulta das imagens, não acalmou os ânimos. Perante os pedidos de expulsão, o juiz do encontro mostrou cartão amarelo.O Sporting acabaria por marcar o último golo pouco depois e Taynan seria distinguido como o melhor em campo.Após o final do encontro, a primeira reação de desagrado surgiu nas palavras do treinador do Benfica, Mário Silva, em declarações ao Canal 11.

"Se estas situações forem admoestadas com cartão amarelo e não houver um castigo severo para quem entra, não sei onde vamos parar. Isto em 2024 acontecer no desporto é de uma... tenho dificuldade em adjetivar. Saio triste, não pela derrota ou exibição, pois somos melhores. Os dérbis não podem tornar-se em vale tudo", desabafou.



Momentos depois, em conferência de imprensa, Mário Silva foi mais duro e chamou "vândalo" ao atleta que protagonizou o momento controverso.

"Aquilo que se passou aqui foi uma vergonha. O que presenciei é batota. A mensagem que passámos é que vale tudo para ganhar. É inadmissível o que fizeram ao Benfica. Primeiro a atitude do atleta, que não é um atleta, é um vândalo. Segundo, pela decisão da equipa de arbitragem", disse, citado pelo Record.



O treinador do Sporting desvalorizou o momento ao questionar: "O Sporting venceu por esse lance?".



Benfica reage em comunicado e pede repetição do encontro



A revolta encarnada com o sucedido no encontro não terminou até surgir um comunicado do clube, no qual é pedida a repetição do encontro.

"O Sport Lisboa e Benfica irá interpor um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol e exige a repetição da final da Taça da Liga", fez saber o clube.



As águias falaram num "precedente gravíssimo" e acusaram Taynan de "não estar à altura dos valores exigíveis no desporto". "O jogador foi apenas admoestado com cartão amarelo, quando as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão."