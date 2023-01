Lar de idosos inundado após chuva intensa em Viana do Castelo

Numa das salas, a força da água arrastou vários objetos de tal forma que a porta ficou arrombada.

O mau tempo registado na primeira madrugada do ano de 2023 atingiu o Norte de Portugal com particular intensidade. Em Vila Nova de Cerveira, a forte precipitação provocou inundações em várias estruturas.O lar Maria Luísa, da Santa Casa da Misericórdia é um dos exemplos com consequências mais gravosas. A água inundou dois andares do edifício localizado na avenida José Manuel Lebrões.O auditório, o espaço onde se realizam as assembleias gerais,a cozinha, salas de convívio, casas de banho, simples salas e arrecadações, foram muitas as divisões atingidas pela força da água.O elevador que permite a mobilidades dos utentes com dificuldades de locomoção ficou inoperacional. Por causa dessa dificuldade, vários utentes, temporariamente, têm de fazer as refeições nos quartos.Além dos equipamentos e mobiliário, também cobertores, utensílios, quadros e material administrativo ficaram inutilizados ou de difícil recuperação.Numa das salas, a força da água arrastou vários objetos de tal forma que a porta ficou arrombada.Viana do Castelo, distrito a que pertence Vila Nova de Cerveira, foi um dos distritos com aviso vermelho do IPMA a partir das 3 da madrugada do dia 1 de janeiro.