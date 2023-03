Lar ilegal em Lisboa encerrado por falta de condições. Idosos estão a ser retirados

Famílias dos utentes foram avisadas do encerramento, na quarta-feira, por volta das 20h00.

O lar Residência Sênior Luis foi, esta quinta-feira, encerrado pela segurança social. Na quarta-feira, por volta das 20h00, os familiares foram notificados que esta quinta-feira teriam de retirar os idosos da instituição.Foi lhes dada uma lista com soluções, mas são todos lares privados e onde pode não haver vagas. Não há relatos de maus tratos, pelo contrário, são muitos os idosos que abandonam o lar com lágrimas nos olhos.No entanto, há relatos de falta de condições. Não há extintores e nas águas furtadas dormiam pelo menos cinco pessoas. A cozinha tinha um cão de grande porte a dormir lá.A segurança social esteve no local, a realizar as devidas perícias.