Lavandaria em Leiria assaltada pela quarta vez em mês e meio

Uma lavandaria foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, na Gândara dos Olivais, na zona de Leiria. Esta é a quarta vez que a lavandaria foi assaltada no espaço de mês e meio, não sendo a primeira vez que grupos na zona em questão têm levado a cabo este tipo de ações.Estes homens entraram nos últimos minutos de acesso à loja, evitando o disparo do alarme.Nos últimos dias, foram cinco os negócios atacados na mesma zona. Ao que oapurou, este grupo de assaltantes é constituído por dois a quatro elementos.Originalmente aproveitavam o período da noite, quando os negócios estavam encerrados, para rebentar a porta e inflitrarem-se no espaço.Os assaltos rendem em média entre 600 a 800 euros. A PSP está a investigar as diligências.sabe que tem havido uma dificuldade no que toca ao Ministério Público (MP) em avançar com o processo.