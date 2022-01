Leandro diz que apanhou a ‘ex’ Sury Cunha na cama com outro homem

Sury Cunha ficou incrédula quando viu o ex-companheiro, Leandro, pai do seu filho, Simão, de 9 anos, dizer na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que a apanhou com outro homem na cama. "Às quatro da manhã apareci em casa. O meu filho, bebézinho com um mês, a dormir no berço. (…) Tive uma calma de todo o tamanho", disse o cantor, referindo depois que acabou detido. "Esse indivíduo, que era polícia e namorado dela na altura, diz que me viu a mim a bater nela. Eu vou para o tribunal, ele vai depor contra mim. Eu sou detido com uma medida de coação com pulseira eletrónica", explicou o artista.