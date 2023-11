Leão escapa de circo e causa pânico durante horas em cidade perto de Roma

Ladispoli, a norte de Roma, Itália.O presidente da Câmara avisou a população para ter muito cuidado e não sair de casa enquanto o animal não fosse capturado. "O pessoal do circo está a realizar operações de captura com o apoio da polícia. Por favor, preste a máxima atenção e evite viajar até novo aviso", disse numa publicação no Facebook.

O leão dirigiu-se mais tarde para uma área de mato nos arredores de Ladispoli e só à noite foi finalmente encontrado e devolvido ao circo.