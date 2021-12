Legado de Rogério Samora entregue ao primo

Carlos esteve ao lado do ator ao longo dos últimos meses de vida.

O legado de Rogério Samora, que morreu aos 62 anos, ficará entregue ao primo, Carlos, que esteve ao seu lado ao longo dos últimos meses de vida. Isto porque o irmão do ator continua sem mostrar qualquer interesse com a perda de Rogério. "Não sabemos dele. Falámos muitas vezes sobre isso entre nós. Não sabemos se está vivo ou não. Ele não responde a mensagens, nem a cartas registadas, nem sequer aos ofícios do Ministério Público.





