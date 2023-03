Legionella detetada em escola no Cacém em Sintra

Não está previsto encerrar o estabelecimento de ensino.

A Escola Gama Barros, no Cacém (Sintra) está a ser sujeita a um plano de desinfeção após ter sido detetada a bactéria "legionela". Segundo avançou fonte da Câmara de Sintra não está previsto encerrar o estabelecimento de ensino.

"No decorrer de uma inspeção regular levada a cabo pela Câmara Municipal de Sintra, inspeção essa prevista no plano municipal, foi detetada a presença de "legionela" nos balneários de um pavilhão da Escola Gama Barros", informou a autarquia.

Conforme previsto no plano, a escola não foi encerrada, tendo sido interdita a utilização dos três balneários do pavilhão e desencadeado o plano de desinfeção, que se encontra a decorrer, de acordo com as indicações da Autoridade de Saúde, adiantou a mesma fonte.

Os procedimentos previstos em plano e em articulação com as Autoridades de Saúde, implicaram a interdição de balneários pelo tempo necessário ao cumprimento dos planos de desinfeção.

Segundo divulgou a câmara de Sintra "a desinfeção já decorre, mantendo a zona interdita até que surjam análises e contra-análises que demonstrem a normalização da situação".

O município procedeu ainda às medidas de correção adequadas nas instalações de água dos balneários.

A Câmara Municipal de Sintra esclareceu ainda que "assim que identificada a situação a mesma foi de imediato reportada e articulada com as Autoridades de Saúde."