Leitura da decisão do processo que investiga morte de Sara Carreira marcada para 27 de março

Cantora está acusada, juntamente com o ator Ivo Lucas, de homicídio negligente.

A leitura da decisão do processo que investiga a morte de Sara Carreira ficou agendada para 27 de março, às 14h00.

Tony Carreira considerou, à saída do tribunal, que o "MP teve um resumo simplesmente miserável" acerca do acidente que vitimou a filha, Sara Carreira.





"Estou aqui simplesmente para ouvir, não venho com sentimento de vingança, só estou aqui para perceber. Devo isso à memória da minha filha. Não vou condenar ninguém, isso quem faz, caso seja o caso, é a justiça".

No tribunal, a fadista Cristina Branco defendeu-se da acusação e afirmou que não se lembra de uma parte do acidente. "Passei o pórtico da portagem de Santarém e o momento seguinte foi o embate", disse.



"Estou ao telefone com o 112, agarrada à minha filha e ela diz que um carro vai bater. Eu estava com atenção a conduzir, estava a ligar o sistema, vejo umas luzes, travo, acontece o embate. Tinha sangue na cara", afirmou.

"O meu carro ficou na via central. Passaram carros de um lado e do outro. Ambas as vias estavam livres. Tenho a certeza que travei. E pus a mão direita no peito da minha filha. A minha percepção é que bati numa parede e o carro gira. O instinto de mãe foi pegar na filha e fugir. Fiquei a protegê-la, jamais a deixaria ali sozinha. Não tenho noção do tempo que passou, pareceram horas até ao embate seguinte", disse Cristina Branco.

"Perante as circunstâncias não consegui sinalizar o acidente. Se fosse colocar triângulo atrás não ia adiantar", rematou Cristina Branco