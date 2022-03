Leitura de sentença do caso de violência doméstica de Luciana Abreu contra ex-marido adiada

Daniel Souza não compareceu a audiência no tribunal.

A leitura da sentença do processo de violência doméstica movido por Luciana Abreu contra o ex-marido, Daniel Souza, agendada para esta quinta-feira à tarde, no Tribunal de Cascais, acabou por ser adiada para o dia 6 de abril. O motivo: um despacho que o juiz quis juntar ao processo e que se refere a duas situações que podem pesar na acusação.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã