Leitura do acórdão do processo Tancos adiada para dia 28 de outubro

Em causa está a alteração não substancial de factos e a alteração da qualificação jurídica dos factos descritos no despacho de pronúncia.

A leitura do acórdão do processo do furto e recuperação das armas do paiol de Tancos, que envolve 23 arguidos, incluindo o ex-ministro Azeredo Lopes, foi adiada para o dia 28 de outubro, segundo o despacho a que oteve acesso esta quarta-feira.Em causa está a alteração não substancial de factos e a alteração da qualificação jurídica dos factos descritos no despacho de pronúncia.Face ao despacho, o Tribunal de Santarém dá 10 dias para defesas exercerem o contraditório e a leitura do acórdão.A leitura estava prevista acontecer no próximo dia 11, no Palácio da Justiça.O caso do furto das armas foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a recuperação de algum material ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a Polícia Judiciária Militar (PJM), em colaboração com elementos da GNR de Loulé.