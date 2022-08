"Lesões cerebrais podem ser genéticas": Mãe de bebé internado no Porto é ouvida novamente pelos médicos

Mãe de Santiago fala pela primeira vez sobre maus tratos ao bebé de quatro meses.

Beatriz Mendes conta que Santiago, o bebé de quatro meses em coma no Hospital São João, no Porto, está estável e bem se saúde. A jovem conta que tem estado com o bebé no hospital e que as melhoras têm sido visíveis de dia para dia: "As médicas vão lá durante a semana e dizem que todos os dias tem melhorado".



Em exclusivo ao CM, Beatriz afirma que Santiago "não está em mau estado e nunca foi mal tratado". A jovem explica que tem vídeos e fotografias, além de várias testemunhas, que podem comprovar que a criança nunca foi vítima de maus tratos, mas revela que não vai mostrar nenhuma imagem porque não quer expor o filho.





Santiago, segundo conta Beatriz, teve uma hemorragia interna, mas diz que os médicos ainda não conseguem explicar o porquê de a criança estar em coma. "Estamos a sofrer. Queremos saber o que se passou com o nosso filho", refere.Ao que oconseguiu apurar, Beatriz foi novamente ouvida pela equipa médica para tentar perceber a razão do estado de saúde do filho. A mãe de Santiago revela que as lesões cerebrais do bebé poderão ter origem genética porque tem vários casos de morte súbita na família e ainda alguns casos de desenvolvimento.No dia do acidente, Beatriz diz que o bebé estava bem: "Estive a brincar com ele, a única coisa que ele tinha era uma marca vermelha nos pés, de brincar. Mudei-lhe a fralda, ele estava bem, deitei-o no berço". Quando chegou perto da criança, reparou que Santiago não estava a respirar. "O meu companheiro começou a fazer massagens com força na barriga do bebé, e agradeço muito porque se não fosse isto, agora ele não estava aqui comigo", conta. Conta que não sabe o que aconteceu ao seu filho e agradece ao companheiro por ter conseguido reanimar o filho antes de a ambulância chegar em auxílio.O pai biológico de Santiago não está impedido de visitar o filho no hospital e, segundo diz a mãe, nunca o vai proibir.Beatriz Mendes conta ainda que até ao momento não foi contactada pelas autoridades e acrescenta que só o fará na presença do advogado.Quanto à morte do ex-namorado, Beatriz conta que foi obrigada pela mãe a compactuar. "Fui obrigada, e até hoje tenho trauma, sofri muito, estive em colégios e não é porque fui culpada, foi para me proteger. Posso dizer que há muitos vizinhos contra mim por causa do passado da minha mãe", conta ao