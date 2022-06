"Levava um tiro por Putin": Magnata da Fórmula 1 Bernie Ecclestone gera polémica ao apoiar presidente da Rússia

Bernie Ecclestone, bilionário inglês, magnata e ex-piloto de Fórmula 1 que foi presidente e CEO da Formula One Management e da Formula One Administration, está a gerar grande polémica após ter defendido a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, justificando as ações tomadas pelo presidente da Rússia."Eu ainda levaria um tiro por Putin", disse Ecclestone em entrevista ao programa Good Morning Britain, onde o bilionário surgiu a falar a partir de uma luxuosa propriedade em Ibiza. O ainda acionista da Alpha Prema, uma das empresas que gerem a Fórmula 1 a nível internacional diz que a morte de milhares de civis na Ucrânia, às mãos do exército russo e de bombardeamentos "não foi intencional" e que Putin "está a fazer algo que ele acredita ser o correto para a Rússia".