Lewandowski vence o The Best da FIFA

Robert Lewandowski venceu, pelo segundo ano consecutivo, o prémio The Best para o melhor futebolista do ano. A disputar o título estavam também Lionel Messi e Mohamed Salah.O prémio foi atribuído pela Fifa, esta segunda-feira, numa cerimónia que distingue os melhores do mundo no futebol.Este ano, Cristiano Ronaldo ficou de fora do pódio desta distinção pela primeira vez.