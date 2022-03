Líderes da NATO deverão aprovar mais forças no leste da Europa, afirma Stoltenberg

Chefes de Estado e de Governo da NATO reúnem-se presencialmente esta quinta-feira em Bruxelas.

O secretário-geral da NATO afirmou esta quarta-feira esperar que os líderes da Aliança aprovem, na cimeira que decorre na quinta-feira, "grandes aumentos" de forças no leste da Europa, com o envio de quatro grupos de combate adicionais.

"Na cimeira de amanhã [quinta-feira], iremos tomar mais decisões. Eu espero que os líderes concordem em fortalecer a postura da NATO em todos os domínios, com grandes aumentos das nossas forças na parte oriental da Aliança, na terra, no ar e no mar", disse Jens Stoltenberg.

O secretário-geral Aliança Atlântica afirmou que o "primeiro passo" para esse incremento consiste no "empenhamento de quatro novos grupos de combate da NATO", que serão enviados para a "Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia".

"Em conjunto com as nossas forças já existentes nos países bálticos e na Polónia, isso significa que iremos ter oito grupos de combate multinacionais da NATO em todo o flanco oriental, desde o Báltico até ao Mar Negro", disse.

Segundo Stoltenberg, a Aliança vive atualmente uma "nova realidade" em relação à segurança, pelo que defendeu a necessidade de um fazer um "reset" na sua postura de "dissuasão e defesa a longo prazo".

Os chefes de Estado e de Governo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) reúnem-se presencialmente esta quinta-feira em Bruxelas, no dia em que fará precisamente um mês desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro.