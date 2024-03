Ligação fluvial a São Jacinto em Aveiro suspensa devido a afundamento da ponte-cais

Não estão reunidas condições de segurança no cais do Forte da Barra.

A ligação fluvial entre o forte da Barra, em Ílhavo, e São Jacinto, em Aveiro, está interrompida durante esta quarta-feira e por tempo indeterminado, devido ao afundamento da ponte-cais onde o 'ferry' elétrico atraca no forte da Barra.

Numa nota publicada na sua página na Internet, a empresa Aveirobus refere que a suspensão do serviço fica a dever-se à ausência de condições de segurança no cais do Forte da Barra.

Em alternativa, a empresa solicita que os utentes utilizem o serviço de transporte por via rodoviária.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, referiu que a ponte-cais começou a afundar na terça-feira ao final da tarde, encontrando-se atualmente inoperacional.

O autarca aguarda que uma equipa de mergulhadores faça uma auditoria ao casco durante esta quarta-feira para ver o que aconteceu, mas admite que a situação possa estar relacionada com o facto de a ponte-cais ter tocado no chão durante a maré baixa, o que pode ter originado uma fissura e a entrada da água na estrutura metálica.

Ribau Esteves explicou ainda que durante o dia será retirada a água da estrutura por bombagem, com recurso a eletrobombas, e só após a conclusão desta operação é que se vai saber qual a solução para resolver o problema e qual o tempo que a mesma demora a implementar.

O presidente da autarquia referiu ainda que esta situação não causou nenhum dano ao 'ferry' elétrico Salicórnia, que entrou ao serviço há pouco mais de um mês.