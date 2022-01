Lisboa vai ter seis novos parques para estacionar até 2025

Construções refletem-se em mais de 3200 lugares.

A EMEL vai construir seis novos parques de estacionamento até 2025, com mais de 3200 lugares. Este ano avança a construção do parque do Mercado do Lumiar, em 2024 o do Pátio das Sedas (Campo de Ourique), e em 2025 os parques Bensaúde, Maria da Fonte, Alto de São João e Pontinha Norte, "este último será o grande parque dissuasor, junto da futura Feira Popular, e albergará um número significativo de veículos, na ordem dos 1800 lugares", adianta a EMEL.