Liverpool divulga morte de adepto durante jogo da Champions contra o Benfica

Reds partilharam esta quinta-feira nota de pesar.

O Liverpool lamentou, esta quinta-feira, em comunicado oficial, a morte de um adepto que esteve presente ontem em Anfield, a assistir à 2.ª mão do duelo frente ao Benfica

. Numa nota de pesar, os reds agradeceram a rápida intervenção das equipas médicas.

"Liverpool profundamente triste pela morte de um adepto em Anfield,É com enorme arrependimento que o Liverpool pode confirmar que um adepto, que adoeceu antes do jogo de ontem à noite, acabou por morrer.Um porta-voz do clube disse: 'Em primeiro lugar, as nossas sentidas condolências à família, amigos e às pessoas mais próximas do adepto.Gostaríamos de agradecer aos serviços de emergência pelos seus esforços heróicos, em providenciar assistência urgente, assim como a todos os profissionais médicos, stewards e todos os adeptos que estiveram perto do incidente pela rápida assistência'".