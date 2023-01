Livro escrito por antigo secretário de Bento XVI revela guerra de Papas

O livro ‘Nada além da Verdade. A Minha Vida com Bento XVI’, lançado esta quinta-feira pelo antigo secretário de Bento XVI, revela um clima de tensão entre o Papa Emérito e Francisco, o seu sucessor. O autor, o arcebispo alemão Georg Gänswein, que acompanhou Ratzinger desde 2003, conta algumas divergências. Diz que o conservador Bento XVI, que resignou em 2013, criticou as declarações do progressista Francisco acerca do aborto e homossexualidade e que ficou com o “coração partido” quando o seu sucessor cancelou a missa em latim.Saiba mais no site do Correio da Manhã