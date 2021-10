Loja de roupa em Valongo assaltada pela quarta vez em ano e meio

Proprietário diz estar "revoltado": tem outra loja que já foi também assaltada cinco vezes.

Uma loja de roupa, sapatos e acessórios em Valongo foi assaltada pela quarta vez no espaço de um ano e meio Os assaltantes levaram malas da marca 'Cavalinho', mas o proprietário ainda não consegue contabilizar o número de artigos roubados nem o prejuízo causado.Mesmo depois do reforço de segurança, os assaltantes conseguiram entrar dentro do espaço. Arrancaram o gradeamento com ajuda de um jipe e depois partiram um vidro para conseguirem ter acesso ao interior.Ao, o proprietário da loja diz sentir-se "revoltado" com a atuação das autoridades que já se deslocaram ao local algumas vezes. O homem revela que tem outra loja que, no mesmo período, já foi também assaltada cinco vezes.