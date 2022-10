Lojas e prédios inundados após chuva intensa em Lisboa. Registadas 120 ocorrências

Mau tempo atingiu a capital esta segunda-feira.

A chuva intensa registada na segunda-feira na cidade de Lisboa causou cerca de 120 ocorrências.Durante a amanhã desta terça-feira, várias zonas da cidade, vivem o rescaldo das inundações em lojas e prédios.Há relatos de moradores que dão conta que a água entrou para o interior dos prédios.José Gonçalves, morador do Beato, revela que as inundações são recorrentes e aponta que o problema está no lixo acumulado nas grelhas e coletores dos esgotos. O morador revelou que "houve uma vez em que a água entrou dentro do café, dando mesmo pelo joelho".