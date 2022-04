Lojistas do Centro Comercial do Bonfim ganham providência cautelar

Hugo Santos, gerente do centro de cópias, afirma "A juíza deu-nos razão!".

Quatro meses depois de terem recebido as cartas registadas por parte da administração, com ordem para desocuparem as lojas em 30 dias, os 11 comerciantes que lutavam pela manutenção do Centro Comercial do Bonfim receberam hoje a resposta do Tribunal de Setúbal, que determinou a continuidade do espaço, impedindo o herdeiro do dono do edifício de cessar os contratos de arrendamento das lojas.

