Lotes de chocolate Kinder são retirados do mercado português pela Ferrero

A Ferrero Ibérica procedeu à retirada, "como medida de precaução", de alguns lotes específicos de produtos Kinder do mercado português.

A medida surge após terem sido detetados alguns casos de salmonela no Norte da Europa, revela a empresa em comunicado.

Em causa estão três produtos - KINDER SCHOKOBONS (todos os formatos), KINDER SURPRESA MAXI T100grs e KINDER HAPPY MOMENTS - coim datas de validade entre 26/05/2022 e 21/08/2022."Os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder não estão afetados pela retirada", confirma a empresa.A Ferrero reitera ainda que a medida é apenas de "máxima precaução", uma vez que não foi detetada presença de salmonela nas análises realizadas aos produtos e mantém-se em contacto com os estabelecimentos que comercializam os respetivos produtos para que sejam retirados de imediato.As pessoas que adquiriram os produtos em causa não os deverão consumir e deverão contactar o Serviço de Atenção ao Consumidor disponível em www.ferrero.pt ou através do número 308 80507536, para mais informações.