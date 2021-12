Lucas Fernandes do Portimonense infetado com Covid após Natal com jogadores do Sporting e Benfica

Jogador falha encontro desta quarta-feira com os leões.

Lucas Fernandes, do Portimonense, está infetado com Covid-19 e vai falhar o jogo desta quarta-feira com o Sporting, apurou o CM.

Recorde-se que o jogador brasileiro passou o Natal com Matheus Reis e Bruno Tabata, do Sporting, e com Lucas Veríssimo, do Benfica.