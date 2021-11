Luís Filipe Vieira apaga dívida de 160 milhões de euros com entrega de ações ao Novo Banco

Luís Filipe Vieira vai entregar as ações da Promovalor ao Novo Banco (NB), para pagar a dívida do seu grupo económico em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) no valor de 160 milhões de euros. Depois de um impasse nas negociações, Vieira e o NB estão agora a discutir a data em que o empresário entregará ao NB os títulos da Promovalor: as ações da empresa serão entregues ao NB antes de 31 de dezembro deste ano ou em setembro de 2023.Saiba mais no Correio da Manhã