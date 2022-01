Luís Filipe Vieira esconde fortuna pessoal no Dubai

Revelação é feita por José António Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, numa escuta telefónica.

Luís Filipe Vieira terá escondido a sua fortuna pessoal no Dubai. Quem o diz é José António Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, numa escuta telefónica do processo Operação ‘Cartão Vermelho’, em 28 de abril de 2020. Nessa escuta, refere-se que "José [António dos] Santos diz que acha que ‘ele (Luís Filipe Vieira) lá no… Dubai deve ter lá muito’".



Leia toda a história no Correio da Manhã.