Luís Filipe Vieira terá feito uma forte pressão sobre Álvaro Neves, então diretor do Novo Banco (NB), para que trabalhasse em benefício dos seus interesses, de José António Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, e de Avelino Carvalho, parceiro de negócios de ambos. Numa escuta do processo Cartão Vermelho, na qual fala com o ‘Rei dos Frangos’, Vieira "diz que tem de pôr o ‘senhor’ Álvaro [Neves] a trabalhar" e que "agora não ‘o’ larga." Pelos alegados serviços prestados a esses empresários, Álvaro Neves terá recebido 50 mil euros através da mulher, que terá emitido uma fatura em nome de uma empresa em que são sócios Santos e a filha de Vieira.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã