Luís Filipe Vieira paga dívida ao Novo Banco com entrega de ações

Luís Filipe Vieira já entregou ao Novo Banco (NB) as ações da Promovalor II e da Inland. Com a entrega desses títulos, o ex-presidente do Benfica pagou ao NB a dívida de 160 milhões de euros em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), como estava previsto no contrato celebrado com o BES em 2011.