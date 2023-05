Luís Montenegro aconselha António Costa a "tomar um banho de realidade"

"Não é o fim do mundo se António Costa deixar de ser primeiro-ministro", garantiu o líder do PSD.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, fez esta terça-feira várias críticas ao Governo e ao primeiro-ministro e aconselhou António Costa a "tomar um banho de realidade, afirmando que "pior que ter um Governo mau é ter um governo mau que acha que é bom"."Não é o fim do mundo se António Costa deixar de ser primeiro-ministro", garantiu Luís Montenegro, durante as Jornadas Parlamentares do PSD no Funchal.O presidente dos sociais democratas avisou o primeiro-ministro de que "o poder não é eterno" e que os socialistas "já tiveram a sua oportunidade e desperdiçaram-na". Montenegro afirmou ainda de que chegou "a vez" de os sociais-democratas governarem."Este Governo dispõe de condições únicas. O doutor António Costa está a desperdiçar a oportunidade que lhe foi dada pelos portugueses e pela União Europeia. Cada semana que passa é pior que a anterior, cada mês que passa é pior que o anterior. Cada vez mais o Governo está a ir para baixo e não se consegue levantar. O doutor António Costa já não consegue levantar o Governo e é por culpa própria, porque ele é o líder", acrescentou.Luís Montenegro disse que está a seguir os trabalhos da comissão de revisão constitucional e admite que "se o PS quiser manter tudo na mesma não vai haver revisão constitucional"."Está a chegar a nossa vez e nós vamos estar no sítio certo para governar Portugal", conclui o presidente do PSD.